12 قرارا مهما اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي.. رخصة ذهبية وحل مشكلات المستثمرين

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا بـ«الإنفوجراف»، سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 19 مايو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات الهامة، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل ما يلي:

- الموافقة على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونص مشروع القانون على أنه تسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ونص التعديل في جزء منه على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء.

- الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية منحة مساعدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتعلقة بمبادرة تغير المناخ، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2022.

- الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة 14.95 فدان، ناحية مدينة النهضة بمحافظة القاهرة، لاستخدامها في الأنشطة العمرانية، وذلك لصالح تنفيذ مشروع إسكان «معاً» المخصص كبديل لسكان المناطق العشوائية.

- الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة نحو فدان واحد من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز إدفو بمحافظة أسوان، الواقعة على طريق «أسوان - القاهرة»، لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة منطقة حجز المركبات المخالفة والمتحفظ عليها.

- الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة نحو 1550.72 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح محافظة مطروح، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية.

- الموافقة على الطلبين المقدمين من كل من شركة «سكاتك» النرويجية، وشركة «ميرسك» الدنماركية، لتخصيص قطعة أرض بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، لاستخدامها في إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرات تقريبية 320 ميجاوات، وذلك لتغذية مشروعي الشركتين.

الرخصة الذهبية لشركة البحر الأحمر

- الموافقة على منح الرخصة الذهبية لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، بغرض تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وبيعها، وذلك بمنطقة شمال جبل الزيت بخليج السويس بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة 500 ميجاوات، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 680 مليون دولار، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، والمتعلقة بطلب محافظة شمال سيناء، اعتماد إعادة تقييم الأراضي الواقعة بنطاق المحافظة، للتصرف فيها لأبناء المحافظة والمقيمين بها، والمقدم عنها طلبات لتملكها، والمقام عليها مساكن أو مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، وذلك في إطار تحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، في حين تم اعتماد نتيجة دراسة الوزارة بشأن تصرف محافظة جنوب سيناء بنظام حق الانتفاع في قطعتي أرض مساحة كل منهما 300 متر مربع بمنطقة حي النصر، ومنطقة إسكان الشباب بمدينة طور سيناء، وذلك لصالح إحدى شركات الخدمات البترولية لإقامة منفذ بيع واستبدال أسطوانات البوتاجاز.

- الموافقة على طلب الهيئة القومية للأنفاق بشأن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بأعمال الطرح والإسناد والتعاقد والتنفيذ لأعمال التغذية الكهربائية لمحطات الجر الكهربائي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف.

- اعتماد الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن مشروعين بمحافظتي الأقصر وكفر الشيخ، بإجمالي مساحة قدرها 3 أفدنة، وذلك في إطار تنفيذ المشروعات ذات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2023، لعدد 374 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها 2973 كنيسة ومبنى تابعاً.

- الموافقة على بعض القرارات المنبثقة عن وحدة حل مشكلات المستثمرين، بما يسهم فى دفع عدد من المشروعات، وتذليل التحديات التي واجهتها.

إدارة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعاً لاستعراض رؤية تحالف «هواوى-تليتك» لإدارة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، والرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة «تليتك»، ومدير مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، ونقيب المهن التمثيلية، ومسئولي الجهات المعنية.

كما ترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 216 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 2815 كنيسة ومبنى تابعاً، وذلك بحضور وزراء العدل، وشئون المجالس النيابية، والتنمية المحلية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

وأكد أهمية جهود الوزارة في التطوير المستمر لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والعمل من أجل تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومسئولي الشركة القابضة لكهرباء مصر.

كما شارك أيضا في اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

وشارك أيضا في اجتماع مع رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد والوفد المرافق لها، حيث أكد أن مصر تتبنى سياسة واضحة هي الالتزام بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المختصة بمكافحة الفساد، وذلك بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية، والعضو بقطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية.وشملت الاجتماعات أيضاً.

كما أظهر التقرير، اجتماعاً لمتابعة الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور»، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، ورئيس جهاز التمثيل التجاري، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكذلك اجتماع مع مسئولي البنك الدولي في مصر لاستعراض العناصر المقترح إضافتها لاستراتيجية تنمية الصناعة الجاري إعدادها من جانب وزارة التجارة والصناعة، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، والمدير القطري للبنك الدولي في مصر، ومسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، وخبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، وخبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي.

افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات

وترأس أيضا الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل افتتاح موسم حصاد القمح من منطقة شرق العوينات، والقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار.

وحسب التقرير شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية، وذلك بشأن بدء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسفيرة النرويج لدى مصر، كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي القوى العاملة والشباب والرياضة؛ بشأن التعاون في مجال تدريب وتشغيل وتنمية مهارات الشباب المصري 2023-2024.

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا لاستعراض مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي ترأسه رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة واستفسارات الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتوضيح قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث حرص على فتح باب الحوار وطرح التساؤلات من قبل الصحفيين والإعلاميين، للرد عليها وتوضيحها.

وأجرى رئيس الوزراء جولة في عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة، استهلها بتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بالصف، التي تقع داخل نطاق المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورافقه وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن جولة تفقدية بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة الجيزة، وذلك بقرية الودى التابعة لمركز الصف.

وتفقد أيضا ميناء السادس من أكتوبر الجاف، والذي تم تشغيله تجريبياً خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، وذلك خلال جولته بمحافظة الجيزة، برفقة وزير النقل، ومحافظ الجيزة، ورئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك.