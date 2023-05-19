هل خسر من اشتروا ذهبا بأسعار مرتفعة؟.. خبيران يجيبان

انخفاض شديد شهدته أسعار الذهب الأيام الماضية، الأمر الذي دفع بعض من اشتروا الأيام الماضية في التفكير في البيع، خاصة أنهم اشتروا بأسعار مرتفعة، ولذلك يتساءلون: «هل يفضل بيعه، والاستثمار في مجالات أخرى أم لا؟ وهل خسروا أم لا؟»

هل من الأفضل بيع الذهب؟

وفي هذا الشأن قال الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد في تصريحات لـ«الوطن» إن العديد من الأشخاص اشتروا الذهب في وقت ارتفاعه نتيجة توقعهم بزيادة في الفترة التالية، ولكن انعكس الأمر وشهد الذهب انخفاضًا ما جعلهم يتسألون: هل من الأفضل بيعه أم لا؟

وتختلف فكرة بيع الذهب في تلك الفترة حسب الشخص، إذا كان يرغب في الحصول على عائد من الذهب فيفضل بيعه والاستثمار في شهادات الادخار أما إذا كان الشخص لا يرغب في الحصول على فائدة فيفضل عدم البيع، بحسب ما ذكره خبير الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه يجب التفكير جيدًا قبل الاستثمار حتى لا تقع في الخسائر المادية.

وعلى الجانب الآخر قال «نادي نجيب» عضو شعبة الذهب إنه لا يفضل بيع الذهب في تلك الفترة التي تشهد تقلبات شديدة إلا للضرورة القصوى، وذلك لأنه من المتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعًا في الفترة المقبلة، موضحًا: «الشخص من الأفضل أنه مايبيعش الذهب في الفترة دي لأنه من المتوقع أن يكون فيه ارتفاع الأيام الجاية».

الأعيرة التي يفضل الاستثمار بها

ونصح عضو شعبة الذهب بأنه في حال الاستثمار في الذهب يفضل شراء عيار 24 أو 21، والابتعاد عن المعدن الأصفر المزود بالفصوص حتى لا يسبب خسائر مادية.