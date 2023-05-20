الأمن يعيد طفل الخانكة المختفي منذ 4 أيام.. وجدوه في أحد شوارع قليوب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من إعادة الطفل أحمد محمد الشامي، ابن قرية أبو زعبل، التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، الذي تغيب عن أسرته منذ 4 أيام، بعد أن أبلغت أسرته باختطافه على يد مجهول، استدرجه من إحدى السايبرات بجوار منزله، بعد إيهامه بعمل «أكونت» على لعبة بابجى.

العثور عليه بمدينة قليوب

أكدت أسرة الطفل، أنه جرى العثور عليه بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أنها جاءت لهم رسالة على الهاتف المحمول بتواجد الطفل بقليوب، وعلى الفور تحركنا بصحبة رجال الشرطة الذين كانوا متواجدين معنا، وجرى العثور على الطفل، وجار الاستعلام منه على ما حدث معه.

تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي

كان اللواء مدير أمن القليوبية، تلقى بلاغا من محمد الشامي والد الطفل أحمد، البالغ من العمر 7 سنوات، يفيد باختفاء الطفل عقب سيره مع أحد الأشخاص المجهولين، قام بايهام الطفل بأنه سيمنحه أكونت للعب بلعبة بابجي، والعثور عليه بعد 4 أيام في أحد شوارع مركز قليوب، وتسليمه لأسرته، وطلبت جهات التحقيق كف البحث عن الطفل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وقال والد الطفل لـ«الوطن»، إنه يوجه الشكر إلى أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، على سرعة العثور على ابنه وعودته، مشيرا إلى أنه منذ تقديم البلاغ، وهناك استجابة سريعة من المسؤولين، حتى تم إعادة طفله سريعا.

كما قالت هدير صلاح، والدة الطفل، إن الحياة عادت إليها من جديد، قائلة «ردت فيا الروح»، حينما رأت نجلها مرة أخرى، مشيرة إلى أنها كانت تدعو الله لعودته، حيث لم تحف دموعها منذ اختفاء ابنها، وهناك فيما تحولت حالة الحزن بين الأسرة والجيران، منذ حدوث الواقعة إلى فرح وسعادة بعودة الطفل المختفي، موجهين الشكر لأجهزة الأمن على جهودها وعودة الطفل سالما.