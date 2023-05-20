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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انهيار منزل بقرية الترامسة بقنا

كتب:

رجب آدم
09:42 ص | السبت 20 مايو 2023
انهيار منزل في قنا - أرشيفية

انهيار منزل في قنا - أرشيفية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 10 آخرون، اليوم السبت، إثر انهيار منزل مكون من 3 طوابق في قرية الترامسة التابعة لدائرة مركز قنا، وجار البحث عن آخرين تحت الأنقاض.

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بانهيار منزل مكون من 3 طوابق في قرية الترامسة.

وبعد الفحص تبين مصرع شخص وإصابة 10 آخرين وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء انهيار منزل مكون من 3 طوابق في قرية الترامسة.

انهيار منزل مبني بالطوب اللبن

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ لمتابعة واقعة انهيار منزل، وإنقاذ المواطنين، وتبين أن المنزل مبني بالطوب اللبن.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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