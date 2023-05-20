خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة والأوراق المطلوبة

أتاحت بوابة مصر الإلكترونية لكل ملاك السيارات خدمات عديدة للتسهيل عليهم في خدمة نقل ملكية سيارة مستعملة، والأوراق المطلوبة لذلك، وذلك حتي يتم التسهيل عليهم وتخفيف الزحام عن المنافذ الخاصة بوحدات التراخيص.

خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة وما هي الأوراق المطلوبة لذلك:

1- يجب الدخول إلى بوابة مصر الرقمية وتقديم تلك المستندات.

2- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته «بطاقة رقم قومى».

3- تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

4- تقديم مستند شهادة براءة الذمة.

5- تقديم مستند شهادة المخالفات.

6- تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

الإجراءات المطلوبة لنقل ملكية السيارة المستعملة

في البداية يتم فحص المركبة فنيًا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

ثانيًا: فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

ثالثًا: فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.

وبالنسبة للحصول على إجراءات ترخيص تجاري للسيارة:

في البداية يجري إحضار إثبات شخصية وصفة، ومحل إقامة المرخص له، وبطاقة الرقم القومي.

- تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري.

- وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبات.

- ​نموذج 251 مرور.