أسماء ضحايا انهيار منزل في قرية الترامسة بقنا.. 3 وفيات و9 إصابات

ارتفع عدد ضحايا انهيار منزل بقرية الترامسة بمركز قنا، إلى 3 جثث و9 مصابين، من بين الوفيات طفلتين، وتبين أن المنزل مكون من 3 طوابق، ويكثف رجال الحماية المدنية من جهودهم للبحث عن مواطنين تحت الأنقاض.

انهيار منزل في قرية الترامسة بقنا

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بانهيار منزل مكون من 3 طوابق في قرية الترامسة.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

أسماء ضحايا ومصابي انهيار منزل بقنا

وتبين من التحريات مصرع أسماء حسني أبو الحجاج 26 عاما، ومحمد هاني منصور 8 أشهر، وصالحة محمد 10 أعوام، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا العام، بينما أصيب رمضان محمود صدقي 25 عامًا، ودنيا رزق شاذلي 35 عامًا، وجنا يوسف منصور 10 أعوام، ونعمة إبراهيم شاذلي 32 عامًا، وتبارك كمال طايع 28 عاما، ورفيع هاني خضري 4 أعوام، وحميدة علي أحمد 70 عامًا، ونوبية حساني أحمد 60 عامًا، ويوسف منصور جلال 45 عامًا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا وسيارات إسعاف قنا وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وجار البحث عن آخرين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.