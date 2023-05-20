شخص يرثي نفسه قبل وفاته بـ48 ساعة في كفر الشيخ: سامحوني واحضروا جنازتي

«بسم الله الرحمن الرحيم كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.. قبل سفري إلى مدينة المنصورة لإجراء عملية جراحية تلك رسالتي إليكم الأعمار والموت في علم الله وحده وبيد الله وحده ولا أعرف متى سألقى ربي ولكن أستحلفكم بكل عزيز لديكم أن تقرأو رسالتي للنهاية واعملوا بما تحمله بين سطورها بنفس راضية»، بتلك الكلمات المؤثرة نعى علاء محمد قاسم، صاحب الـ70 عاماً، ابن مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، نفسه قبل وفاته بـ48 ساعة، وقبل إجرائه عملية جراحية.

وصية منى إليكم أن تتواجدوا في صلاة الجنازة

وأضاف «قاسم»، في الرثاء الذي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من الممكن أن أكون في يوم من الأيام اغتبت أحد بقصد أو بدون قصد أو أخطأت في حق أحد فإن الله لا يغفر لمن اغتاب ولمن ظلم حتى يسامحه من اغتابه أو ظلمه.. رجاء يا من تقرأ رسالتي أو عرفتها بعد رحيلي تسامحني واغفر لى فأنا لا أعلم متى يُدركني الموت فمن يحمل لى فى قلبه مظلمة أو وجعاً قد أحدثته له أن يعتقنى لوجه الله وبالله عليكم إذا سامحتمونى ترددوها بلسانكم وتستحضرو النية اللهم اعفو عنه واغفر له وارحمه».

وتابع في رسالته: «ورجائي الأخير إليكم بل اعتبروها وصية منى إليكم أن تتواجدوا في صلاة الجنازة وأن يصطحب كل منكم من يستطيع إحضاره وتدعوا لى تلك أخر وصيتى إليكم حفظكم الله جميعاً ومتعكم بالصحة والسعادة سامحوني وادعوا لى بالمغفرة أستودعكم الله وأترككم فى عناية من لا يغفل ولا ينام».

تداول المنشور وصور الشخص المتوفي علي نطاق واسع

وخيَّمت حالة من الحُزن علي أهالي مدينة بيلا، عقب وفاة علاء قاسم، وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مع الرثاء الذي قام الراحل بنشره عبر صفحته الشخصية، كما تداولوا المنشور وصور الشخص المتوفي علي نطاق واسع، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

توفي قبل إجراء عملية جراحية

وأكد سعد الموافي، أحد أقارب المتوفي، لـ«الوطن»، أن الراحل علاء قاسم، توفي قبل إجراء عملية جراحية، حيث كان يُعاني من بعض المشكلات الصحية في الأوعية الدموية، وكان مقرراً أن تُجري له عملية جراحية بالمنصورة غداً الأحد، ولكنه توفي قبل إجرائه العملية، لافتاً إلى إنه كان يشعر بقرب رحيله، ولذلك فقد قام برثاء نفسه عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بتلك الكلمات المؤثرة.

وأضاف «الموافي»، أن «قاسم» كان شخصاً محبوباً ومشهوداً له من الجميع بالطيبة وحُسن الخلق، موضحاً أن له ثلاثة من الأبناء عبارة عن ولدين وبنت، لافتاً إلى أنه تم تشييع جنازة المتوفي ظهر اليوم السبت من مسجد المرسي، في جنازة مهيبة في حضور أهالي مدينة بيلا، حيث دُفن بمقابر الأسرة ببيلا، مع إقامة العزاء بمضيفة المعداوي في بيلا، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.