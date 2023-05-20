بعد مدها لـ25 مايو.. إليك الفئات الممنوع قبول تظلمها في سكن لكل المصريين 3

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مدّ فترة استقبال تظلمات سكن لكل المصريين 3، حتى يوم الخميس الموافق 25 مايو، بدلًا من يوم 18 مايو، وذلك لتلبية رغبة المواطنين المتقدمين للتظلمات في منحهم الوقت الكافي لاستكمال أوراقهم الناقصة، التي أعاقتهم في الحصول على الوحدات السكنية التابعة للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3 من أول مرة.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، الفئات الممنوع قبول تظلمها على نتيجة الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3.

فئات ممنوع قبول تظلمها على نتيجة سكن لكل المصريين 3

- الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري.

- الأشخاص الذين أعمارهم مخالفة للشروط المتفق عليها، السن القانوني للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي هو أكبر من 21 وأقل من 50 سنة.

- الشخص الأعزب الذي دخله الشهري أكثر من 6 آلاف جنيه.

- الشخص المتزوج الذي دخله الشهري يزيد على 8 آلاف جنيه هو وزوجته.

خطوات الحصول على نتيجة تظلمات سكن لكل المصريين 3

1- عبر صندوق الإسكان من هنـــــــا، والنقر على تظلمات وأجوبة.

2- أو الدخول على الرابط المباشر من هنــــــا.

3- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

4- النقر على نتيجة التظلم.