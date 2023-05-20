بعد تثبيت أسعار الفائدة.. تعرف على أفضل شهادة ادخار بأعلى عائد

ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الخميس الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» في السطور التالية، أفضل شهادات ادخار في العديد من البنوك التي تعمل في السوق المصرية.

شهادات ادخار بنك مصر

أعلن بنك مصر عن شهادة ابن مصر 2 للأفراد، ومدتها 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، بعائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويًا خلال فترة الشهادة 22% خلال السنة الأولى، و18% بالسنة الثانية، و16% بالسنة الثالثة، ويبلغ متوسط العائد 18.66%.

شهادة القمة ببنك مصر

ويتيح البنك شهادة القمة بسعر فائدة 19% بذات الشروط، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهاده ادخار البنك الأهلي المتغيرة

يتيح البنك الأهلي شهادة ادخار متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22%؜ لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و16%؜ السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريًا.

شهادات البنك الأهلي عائد 19%

طرح البنك شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنويًا، ويصرف العائد شهريًا، و تتوفر شهادة البنك الأهلى في كل فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك

شهادة ادخار بنك القاهرة

يتيح بنك القاهرة شهادة إدخار Primo بـ سعر فائدة 19% ثابتة شهريا لمدة 3 سنوات، بسعر فائدة ثابت شهريا 19%، 16.25% ربع سنوي، 17.25% سنويا.

شهادة ادخار بنك القاهرة بسعر فائدة 22%

وطرح بنك القاهرة شهادات بريمو جولد الثلاثية، بسعر فائدة 22% متناقصة، حيث تمنح بريمو جولد الثلاثية خلال العام الأول سعر فائدة 22% شهريا، و18% خلال العام الثاني شهريا، و16% خلال الثالث.