«شوشة»: عودة المسرح في شمال سيناء إنجاز مهم.. و«الجاي أفضل»

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن إعادة قصر ثقافة العريش للظهور مجددا، يعتبر إنجازا مهما بجانب القضاء على الإرهاب وعودة الأمن والأمان للشارع السيناوي.

وتابع محافظ شمال سيناء أثناء استقباله أبطال مسرحية "شحاتين وحرامية"، أن سيناء بفضل التضحيات التي قدمها الجيش والشرطة والمواطنين من أهالي سيناء، عادت إليها حالة الهدوء وتمكننا من استقبال الفنانين والمشاهير على أرض سيناء، والقادم أفضل بكثير.

تكريم فريق المسرحية بالعريش

جاء هذا أثناء تكريم المحافظ لفريق أبطال مسرحية "شحاتين وحرامية"، وذلك بمنحهم شهادات التقدير المقدمة من حسين ابو سلمه رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد العربي لحقوق الإنسان والتنمية، وذلك في حضور أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء ومحمود حنفي، نائب رئيس الفرع.

يذكر أن الدراما الاستعراضية الغنائية "شحاتين وحرامية" عرضت على مسرح قصر ثقافة العريش ضمن موسم العروض المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة.

المسرحية ألهبت حماس الجماهير بقصر ثقافة العريش

وكانت المسرحية التي عرضت بقصر ثقافة العريش، وألهبت حماس الجماهير دارت حكايتها حول مجموعة من اللصوص والشحاذين يرأسهم زعيم يقرر سرقة الأغنياء وإعطاء الفقراء وكان هاربا وهو يخطط لتنفيذ هدفه حتى ظهرت فرقة هزلية تسمى فرقة المفتش هريسة تطوعت للبحث عنه للحصول على مكافأة 50 ألف جنيه وهكذا تدور بقية الأحداث في صراع حتى يتم القبض عليه وتسليمه إلى العدالة.

"شحاتين وحرامية" من تأليف عاطف عبد الرحمن، أشعار عبد الكريم الشعراوي، ألحان أحمد سعد، غناء كل من يحيى منواتي، أحمد شبل، آمال محمود، مساعد مخرج روان الشريف، مخرج منفذ أحمد ناجي، سينوغرافيا وإخراج يوسف وهدان.