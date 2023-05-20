الإسكان: 7 إجراءات وشروط تحويل شقة من سكني إلى تجاري أو إداري

قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنها ستوقع عقوبات على أي مواطن يحول وحدته السكنية من سكني إلى إداري أو تجاري، مشيرة إلى أنها أقرت حزمة من الإجراءات الواجب تنفيذها، عند الرغبة في تحويل الوحدة السكنية إلى إداري أو تجاري.

ترصد «الوطن» في السطور التالية، إجراءات وشروط تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية أو إدارية.

إجراءات تحويل شقة سكني إلى تجاري

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للجهة المعنية بالتحويل وهي الهيئات التابعة للإسكان أو مجلس المدينة الخاص بكل مدينة، بشرط أن تكون البطاقة سارية.

- تقديم صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية المراد تحويلها من سكني إلى تجاري أو إداري.

- تقديم نسخة من خريطة الأرض الواقع بها الوحدة السكنية.

- إذا كان تقديم طلب تحويل الشقة من سكني إلى تجاري أو إداري، لابد من تقديم موافقة من الجيران بالتحويل.

- كتابة اسم النشاط التجاري ونوعه في الترخيص.

- تقديم إقرار بإمكانية البناء مع التصميم.

- تقديم بإقرار بالالتزام بكافة القرارات.

المستأجر لا يمكنه تحويل الوحدة السكنية إلى تجاري أو إداري

وأوضحت الإسكان، أن المواطن المستأجر للوحدة السكنية لا يجوز له تحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، إذا كان العقد بين المستأجر والمالك مكتوب سكني، لذا فهذا الشكل لا يحق للشخص المستأجر تحويل نشاط الشقة إلا بعد موافقة المالك الأصلي لها.