مقتل شخص في مشاجرة بسبب طفل بعين شمس

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقباله (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه، وتوفي لاحقًا متأثر بإصابته.

مشادة كلامية بسبب طفل

وبسؤال (والدتـــه، مقيمة بذات العنوان) قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها وآخر لدى معاتبة نجلها له لتعديه بالسب على أحد أقاربه (طفل) بالمنطقة محل سكنهما، حيث تطورت لتعديه على نجلها بالضـــرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» نتج عن ذلك إصابته المُشار إليها والتي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، وجرى استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.