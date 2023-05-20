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تشكيل لجنة لمعاينة المنزل المنهار في قرية الترامسة بقنا (صور)

كتب:

رجب آدم
01:13 م | السبت 20 مايو 2023
لجنة لمعاينة منزل قنا المنهار

لجنة لمعاينة منزل قنا المنهار

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، تشكيل لجنة تضم في عضويتها مسئولي الشئون القانونية بالمحافظة ومديرية الإسكان، لمعاينة موقع انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية الترامسة في مركز قنا، وبيان أسباب انهياره، وكتابة تقرير مفصل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح.

بلاغ بانهيار منزل بقنا

كان محافظ قنا تلقى بلاغا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل في زمام منطقة قرية الترامسة بمركز قنا، مكون من 3 طوابق، ما أسفر عن وفيات ومصابين، وانتقل ضباط الإدارة وقوات الإنقاذ والاطفاء لمكان البلاغ للتعامل مع الحادث.

وقالت الحماية المدنية، في بيان، إن منزل الترامسة بقنا مكون من 3 أدور ومبني بالطوب الأحمر، وتسبب انهياره في مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، جميعهم من عائلة واحدة، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

قيادات محافظة قنا تنتقل لموقع انهيار منزل

وانتقل اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، والعميد طارق لطفي، رئيس مركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع انهيار المنزل.

وقال مستشفى قنا العام، إن الجثث تم وضعها في المشرحة، والمصابون يتلقون العلاج من بينهم حالة خطرة نتيجة إصابتها بنزيف حاد، وجار التعامل معها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال انهيار منزل، وفتحت جهة التحقيق تحقيقا عاجلا في الواقعة.

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بقلم رجب آدم