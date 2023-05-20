فريق طبي ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية بمستشفى بدر الجامعي

نجح فريق طبي بقسم المخ والأعصاب والطب النفسي بمستشفى بدر الجامعي التابعة لكلية الطب جامعة حلوان في إجراء قسطرة مخية تشخيصية لمريضة تبلغ 38 عاما لمعانتها من اضطرابات بالشراين الطرفية.

بيان من جامعة حلوان

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان أن إجراء القسطرة المخية التشخيصية تأتي في إطار حرص الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل على تطوير الخدمات الطبية بمستشفى بدر الجامعي وتحت رعاية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة وعميد كلية الطب الدكتور وليد السروجي.

وأوضح البيان الصادر عن الجامعة، أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء القسطرة التشخيصية ضم الدكتور على أبو المعاطي أستاذ مساعد طب المخ والأعصاب بقسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي والدكتور إيهاب مصطفي والدكتور عبد الرحمن نصار، وبدعم من إدارة المستشفى بقيادة الدكتور وائل عمر والدكتور محمد فاضل والدكتور محمد العوام.

المريضة تبلغ 38 عاما

وأشار إلى أن القسطرة المخية التشخيصية أجريت لمريضة تبلغ 38 سنة، وسبق أن ركبت صماما ميتراليا معدنيا بالقلب ودعامات بالشريانين الحرقفيين (ما فوق الشريان الفخذي) وذلك لمعانتها من اضطرابات بالشراين الطرفية، وقد بدأ ظهور أعراض قصور بالدورة الدموية المخية في صورة نوبات دوار ما استلزم إجراء قسطرة مخية تشخيصية، حيث أظهرت القسطرة التشخيصية التي أجريت اليوم ضيق بالشريان المخي الأوسطي ما يلزم التخطيط لعمل قسطرة علاجية.

الجدير بالذكر أن الجامعة وفرت العديد من الإمكانيات داخل مستشفى بدر الجامعي ومنها تحديث وحدات الكلية الصناعية وضم 16 جهازًا حديثًا للاستصفاء الدموي، وتطوير أقسام رعاية الأطفال والمُبسترين والطوارئ والعيادات التخصصية وتوفير سكن مُتميز بالمستشفى وقاعات تدريسية وتدريبية.