طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط: امتحان اللغة العربية سهل وفي متناول الجميع

سيطرت حالة من الفرحة على طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط، نتيجة سهولة امتحان اللغة العربية بالترم الثاني، والذي جاء في متناول جميع الطلاب.

وأدى 84 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية اليوم السبت، موزعين على 397 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، امتحان اللغة العربية والإملاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسط حالة من التيسير والهدوء بأول ايام الأمتحانات.

طلبة: الامتحان سهل

وقال محمد آدم، طالب بالصف الثالث الإعدادي بمدينة أسيوط، إن جميع أسئلة الامتحان سهلة وبسيطة وواضحة وفي متناول جميع الطلاب، وهذا الامتحان يعد أسهل امتحان للغة العربية بالصف الثالث الإعدادي مقارنة بامتحانات السنوات الماضية والتي تم مراجعتها قبل دخول الامتحان.

أسئلة الامتحان كانت واضحة

وأضاف علي أحمد، طالب آخر من مركز الغنايم جنوبي المحافظة، أن الامتحان بكل أسئلته واضحة، بخلاف نقطة واحدة في أسئلة النحو كانت غير واضحة، أما باقي أسئلة القراءة والنصوص كانت سهلة وبسيطة، ما أدى لرسم الفرحة على وجوه الطلاب.

المتابعة المستمرة للامتحانات

ومن جانبه شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف المتابعة والمرور الميداني على لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية، وذلك بصفة دورية حتى الانتهاء من الامتحانات وكذلك التنسيق بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم ومتابعة غرفتي العمليات بهما خلال أداء فترة الامتحانات.