كلمة عربية لها أكثر من 100 معنى ما هي؟.. أستاذ لغة عربية يُجيب

كلمة عربية شائعة تحوي في طياتها أكثر من مدلول وصل عدد معانيها حتى 100 معنى، بحسبما أجمع عليه كبار علماء اللغة العربية، ويتبادر في أذهان الكثيرين الكلمة التي حملت هذا الكم الكبير من الدلالات والمعاني، ويسلط التقرير التالي الضوء على تلك الكلمة وبعض معانيها الأكثر استخداماً.

وقال الدكتور جودة مبروك، عميد كلية الآداب جامعة بني سويف السابق، إن كلمة «العين» تتميز بعدد كبير من المعاني بعضها غير معروف، مشيرًا إلى أن ما تم التوصل إليه زاد على 50 معنى لها، وفقًا لما ذكرت أمّهات المعاجم العربية، وبالجمع بينها، لا يبتعد عددها عما قيل إنه يزيد على 100 معنى.

أصل كلمة العين

وأضاف عميد كلية الآداب، في حديثه لـ«الوطن»، أنه بحسب ما ورد في معجم لسان العرب، لابن منظور «جمال الدين محمد بن مكرم»، فإن كلمة «العين» لها ما يقرب من 50 معنى، موضحاً أن الأساس في معناها الأول أنها ضمن حرف الهجاء إضافة إلى كونها حاسة من حواس الإنسان «البصر»، مشيراً إلى أن هناك عدة معانٍ أخرى لها غير متعارف عليها، إذ تعني كلمة «العين» الرئيس، مفسرًا أن ذلك المعنى جاء استنادًا من كونها «عين الجيش، رئيسه».

معاني كلمة العين

وتابع «مبروك»: وهناك معنى آخر لـ«العين» إذ يتم الإشارة بها إلى الجاسوس، استنادًا إلى مراقبة الناس بعينيه ونقل الأخبار، فأطلق عليه اسم العين، لافتًا إلى أن العين كلمة تختصر الإصابة بالعين، والعين عند نطقها بفتح الياء، تعني توسع في سواد العين، كما أن الكلمة تطلق على بعض الأماكن، ومنها «عين الماء» وهو المكان الذي يتدفق منه الماء من الأرض، والعين من السحاب والمطر فإذا كان من ناحية القبلة فهو المطر العَين، والعين هي الشمس، ومنها عين الشمس أيضاً وتشتمل معنى الشعاع.

معنى العين في إحدى القصائد العربية

واستطرد دكتور اللغة العربية حديثه قائلا: «كثرة معاني كلمة العين في اللغة العربية جعلت منها سببًا لاستخدامها في القصائد من باب التفاخر، فأورد فيها الشيخ بهاء الدين أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي، 35 معنى في قصيدة له، بدأت ببيت يوضح معنيين فوريين لها:

هنيئاً قد أقرّ الله عيني

فلا رَمَتِ العدا أهلي بعينِ

وينصب بينهم قسطاس حقٍ

خلت من كل تطفيفٍ وعينِ

جمال الدين، فضلك ليس يحصى

فدونك قطرة من سحب عينِ

وحول معاني الكلمة بالقصيدة أوضح دكتور اللغة العربية أن العين الأولى يقصد بها النظر، أما الثانية من الإصابة بالعين، والثالثة فيقصد بها هنا العَين التي هي الميلُ في الميزان، أما الرابعة فيعني بها العينُ السحابة أو المطر متواصل الهطل أياماً.