قاعدتان لحل كلمات اللغة العربية الغامضة في الامتحانات.. «استخدم ذكاءك»

كلمات كثيرة أثارت الجدل بين طلاب المراحل التعليمية المختلفة، الذين خاضوا امتحان اللغة العربية في مختلف المحافظات، إذ ظهرت بعض الكلمات في امتحانات المحافظات، وقف الطلاب أمامها عاجزين عن الإجابة، منها الجمع والتضاد والمرادفات، وخرجوا يسألون عن حلها بعد الانتهاء من الامتحان.

وتوجد عدة قواعد من الممكن أن يستخدمها الطلاب في حل الكلمات الغامضة بالنسبة لهم، حتى إذا لم يمروا بها من قبل.

كيفية حل الكلمات الغامضة

اللغة العربية يوجد بها جانبان أحدهما معرفي والآخر مهاري، فالجانب المعرفي يعتمد على القراءة والثقافة والتعلم الذاتي، حسب تعبير أسامة عز الدين أستاذ اللغة العربية، موضحا أن على الطالب أن يبحث عن الكلمات الغامضة من وجهة نظره خلال دراسته للمادة قبل الامتحان، ثم جمع هذه الكلمات في معجم خاص به لجمع حصيلة كلمات، ولن يحدث ذلك سوى بالممارسة والتدريب باستمرار.

وتابع «عز الدين» خلال حديثه مع «الوطن»، أن جمع التكسير ليس له قاعدة ثابتة، مشيرا إلى أن من وضع هذه الكلمات يقصد بها اعتماد الطالب على الحل الكثير أي الممارسة باستمرار، ومن أبرز هذه الكلمات هي كلمة هواء وجمعها أهوية، رداء وجمعها أردية، غطاء وجمعها أغطية.

قاعدة ثابتة في حل الكلمات الغامضة

والقاعدة الثابتة في اختيار جمع أو مرادفات ومضاد إحدى الكلمات، هي اعتماد الطالب على التدريب باستمرار، وتعرضه لأكبر قدر ممكن من الأسئلة، «لازم الطالب يفهم إنه مفيش حلول سحرية وعليه الاجتهاد والاستمرارية في الحل» حسب تعبير أستاذ اللغة العربية.

ومن جهته، أوضح أشرف الممتاز، أستاذ اللغة العربية، أن القاعدة التي يمكن أن يسير عليها الطالب في حل الأسئلة الغامضة من وجهة نظره، أن يستنتجها من خلال السياق، أو من خلال الكلمات المصاحبة لها أي من خلال الجملة التي تحتوي على الكلمة المراد حلها، مثل «وطني هواي» هواي معناها حبي، والجمع أهواء، والمضاد كره.. وهكذا.