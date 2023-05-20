أقوى 10 جوازات سفر عالمية في 2023.. الآسيوية تنقلك لمعظم الدول

يعتمد المكان الذي يمكنك الذهاب إليه بدون إجراءات ورقية كثيرة على جواز سفرك، ووفقًا لتقرير صادر عن Henley & Partners ، وهي شركة استشارية عالمية للجنسية والإقامة، فقد تم إدراج اليابان وسنغافورة في قائمة أقوى جواز سفر في العالم.

ويمكن لمواطني الدول الآسيوية زيارة 193 من 227 دولة في جميع أنحاء العالم دون الحاجة إلى تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الطلب، وفقًا لمؤشر Henley Passport.

مواطنو الدول الآسيوية يستطيعون زيارة 193 من 227 دولة في العالم دون تأشيرة

ومع احتلال سنغافورة واليابان المركز الأول، فإنها تمثل العام الخامس على التوالي الذي تحتل فيه اليابان القمة.

احتلت جوازات السفر من الدول الآسيوية المراكز الثلاثة الأولى، واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية، «بدرجة خالية من التأشيرة 192» وفقا لموقع Deseret News.

وجاءت الدول الأوروبية في المرتبة التالية، حيث احتلت الولايات المتحدة المرتبة السابعة مع القدرة على زيارة 186 وجهة بدون تأشيرة، مترابطة مع بلجيكا وجمهورية التشيك ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن مؤشر هينلي للجوازات يأخذ في الاعتبار جوازات سفر 193 دولة عضو في الأمم المتحدة وستة أقاليم - جمهورية الصين وتايوان وماكاو (الصين) وهونغ كونغ (الصين) وكوسوفو والأراضي الفلسطينية والفاتيكان.

أقوى 10 جوازات سفر في عام 2023

اليابان ، سنغافورة - 193 وجهة.

كوريا الجنوبية - 192 وجهة.

ألمانيا ، إسبانيا - 190 وجهة.

فنلندا ، إيطاليا ، لوكسمبورغ - 189 وجهة.

النمسا ، الدنمارك ، هولندا ، السويد - 188 وجهة.

فرنسا ، أيرلندا ، البرتغال ، المملكة المتحدة - 187 وجهة.

بلجيكا ، نيوزيلندا ، النرويج ، سويسرا ، الولايات المتحدة ، جمهورية التشيك - 186 وجهة.

أستراليا ، كندا ، اليونان ، مالطا - 185 وجهة.

المجر ، بولندا - 184 وجهة.

ليتوانيا ، سلوفاكيا - 183 وجهة.