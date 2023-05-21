تطعيمات للحجاج يجب الحصول عليها قبل السفر بـ15 يوما

نحو 40 يوما على موعد صعود حجاج بيت الله الحرام إلى جبل عرفات، لأداء فريضة الحج الأعظم بالأراضي المقدسة، وخلال الأسبوعين المقبلين، ستشهد المطارات والمواني المصرية المختلفة، حركة سفر الحجاج المصريين، الذين كتب لهم الله أداء فريضة الحج هذا العام.

لذا يستعد الححاج خلال هذه الأيام، للتوجه إلى مراكز ووحدات وزارة الصحة المختلفة، للحصول على التطعيمات الإلزامية قبل السفر لأداء الحج، إذ أنها من الشروط الأساسية لدخول المملكة العربية السعودية، ويجب أن يحصل عليها الحجاج قبل السفر بـ15 يوما على الأقل.

تطعيمات يجب أن يحصل عليها الحجاج قبل السفر بـ15 يوما

فيما يلي تستعرض «الوطن»، أهم التطعيمات الإلزامية على الحجاج قبل اقتراب مواعد السفر.

- لقاح الإنفلونزا الموسمية

يجب أن يحصل عليها الحجاج خاصة المسنين، والحجاج الذي يعانون من نقص في المناعة، أصحاب الأمراض المزمنة، والحوامل، مرض السمنة المفرطة

- التطعيم الرباعي

ضد كل من الحمى الشوكية، ومرض الالتهاب السحائي والنيسيرية، وهو أحد التطعيمات الإلزامية على جميع الحجاج قبل السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج بنحو 10 أيام على الأقل.

- تطعيم الفيروس الثلاثي

إجباري على جميع الفئات العمرية المسافرة لأداء الحج، ويضم كل من الحصبة الألمانية والحصبة، والنكاف.

- تطعيم ضد الحمى الصفراء

التطعيم ضد الحمى الصفراء، أحد التطعيمات الإلزامية المهمة، التي تفرضه المملكة العربية السعودية، على الحجاج القادمين من دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية، نظرا لانتشار مرض الحمى الصفراء بها.

تطعيمات فيروس كورونا

وتعتبر الحصول على تطعيمات فيروس كورونا، إلزامية، تفرضها المملكة العربية على جميع الداخلين إلى أراضيها، تتضمن 4 أنواع معتمدة هناك، يمكن الحصول على أحدها وهي «جونسون، موديرنا، فايزر، أسترازينكا»..