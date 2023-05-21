«هذا الصباح» يبرز ملف الوطن عن «مطالب المرأة.. حماية لتماسك الأسرة»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين سارة سراج وباسم طبانة، المُذاع على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في ملف الصحة، بعنوان «الصحة العالمية تشيد بجهود مصر في مكافحة الأمراض»، وآخر حول الحوار الوطني وملف المرأة، بعنوان «مطالب المرأة.. حماية لتماسك الأسرة».

أهمية ملف الصحة والإنجازات فيه

وثمّنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، جهود مصر في ملف الصحة، كونه يشكل أهمية كبرى، مشيرة إلى أنّ القضاء على فيروس سي في مصر نهائيًا إنجازا هائلا، مؤكدة أهمية الإشادة والاعتراف بالإنجازات الكبيرة في مصر بمختلف المجالات، وتشجيع القيادة والحكومة على المداومة والاستمرار.

الحوار الوطني يصلح المجتمع

وأضافت «الشوباشي»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم باسم طبانة وسارة سراج، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الحوار الوطني «سحري وصحي» ويصلح «عورة» في المجتمع المصري الذي كان يقمع المرأة في الآوانة الأخيرة عندما خرج علينا الفكر الضلالي المتعلق بكون «المرأة عورة ويجب أن تجلس بالبيت ولا تعمل».