القبض على 13 تاجر مخدرات في حملة للأمن العام بأسوان

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 13 شخصا لـ6 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,750 كيلوجرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 31,750 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون – عدد 200 قرص تامول المخدر – 4 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 5 فرد محلي – 13 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

كما تم ضبط شخصين محكوم عليهما في أحكام جنائية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.