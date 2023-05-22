متى يجوز للزوجة المطالبة بأجر المسكن والرضاعة؟.. محام يوضح

حدد قانون الأحوال الشخصية دعاوى عدة يمكن للزوجة رفعها قبل الانفصال، كما حدد أيضا بعض الدعاوى التي يجوز رفعها بعد وقوع الطلاق، ومن بين تلك الدعاوى برزت دعوى المطالبة بأجر المسكن وأجر الرضاعة، ما أثار تساؤلات حول حق الزوجة في رفع تلك الدعوى.

دعاوى الطلاق والخلع

يقول علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، لـ«الوطن»، إنّ محاكم الأسرة دون غيرها، تختص بنظر القضايا التي تهم شؤون تنظيم الأسرة والأحوال الشخصية، وتتمثل في الدعاوى التي تخص الانفصال سواء بالطلاق أو الخلع وغيرها، إلى جانب دعاوى النفقة والدعاوى التي تخص الصغار، ومن حق الزوجة رفعها أمام هيئة المحكمة.

متى يجوز إقامة دعوى أجر المسكن والرضاعة؟

وأجاب حمودة على التساؤل الذي يشغل بال العديد من السيدات بعد الانفصال، وهو متي يجوز إقامة دعوى للمطالبة بأجر المسكن وأجر الرضاعة؟.

وردا على هذا التساؤل، قال «حمودة»، إن قانون الأحوال الشخصية اشترط أن تكون السيدة مطلقة ولا يجوز المطالبة بها في دعاوى محكمة الأسرة إلا بعد الطلاق، على عكس الدعاوى التي تشمل النفقة الزوجية، ونفقات الأطفال مثل نفقة صغار، نفقة ألعاب الأطفال.

وأشار حمودة إلى أن قانون الأحوال الشخصية حدد أنه حال إقامة السيدة دعوى خلع فإنها بذلك تتنازل عن النفقة الزوجية ونفقة المتعة ومؤخر الصداق والعدة بناءً على رغبتها.