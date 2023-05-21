عضو «قيم الشيوخ» يقترح تفعيل نظام «الكود» للعبوات الدوائية

أكد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، القيادى بحزب مستقبل وطن، أن صناعة الدواء في مصر، تعد من كبرى صناعات الدواء في المنطقة، إذ سجل حجم المبيعات من الأدوية 82.7 مليار جنيه، من يناير حتى سبتمبر 2022، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى أساسيات السوق القوية، التي تتمثل في التركيبة الديموجرافية المصرية، وتحسن وضع الاقتصاد الكلي في مصر خلال السنوات الأخيرة، مطالبا بتفعيل نظام الكود والتتبع للعبوات الدوائية لحماية المنتج والمواطن.

جاء ذلك تعليقا على تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشياً مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

وقال «عريبي»، إن الحكومة المصرية تسعى خلال السنوات الماضية، إلى تعظيم دور قطاع الدواء الوطني من خلال توطين صناعة الدواء في مصر، بواسطة جذب الاستثمارات الأجنبية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، بهدف تشجيع صناعة الخامات الدوائية في مصر، وأبرز مثال لذلك، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة الدواء في أبريل 2021، التي تعتبر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بأهم المعوقات والتحديات، التي تواجه القطاع، والتي جاءت على سبيل المثال لا الحصر، كالتالي: التسعير الجبري، بأقل من سعر التكلفة للأدوية، في ظل زيادة أسعار المدخلات، وصعوبة تسجيل المنتجات الجديدة، من طرف معامل وزارة الصحة لمدة تقارب من عام، إلى أكثر مما يفقد تلك المستحضرات أهميتها، فضلا عن اتفاقيات تصدير الدواء، التي تنص على التصدير بنفس سعر بلد المنشأ، مما يعرض الشركات للخسائر الفادحة، لأن الدولة تدعم الدواء لمواطنيها.

وقال: هل يجوز دعم من هو خارج نطاق القطر المصري!، بالإضافة إلى ذلك، ظهور منتجات بالأسواق مجهولة المصدر، ما تؤثر على صحة وسلامة المواطن «الغش الدوائي»، وكذلك عدم الاهتمام بمنظومة التدريب، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة (الاستثمار في الانسان) .

واقترح «عريبي»، بعض الحلول التي من شأنها معالجة تلك التحديات والمعوقات، وذلك لتتماشى مع الأهداف التي تستهدفها رؤية الدولة المصرية 2030، وجاءت كالآتي:

- الحفاظ على البعد الاجتماعي من خلال تحريك أسعار الدواء دون زيادة أعباء على المواطن، عن طريق قيام الدولة بدعم هذه الصناعة بالطرق المختلفة، حتى لا تضطر هذه الشركات لبيع الأدوية بأقل من سعر التكلفة.

- تطوير معامل وزارة الصحة بأحدث الأجهزة، حتى يتم الإسراع في عملية اختبار وتسجيل المستحضرات الجديدة.

وطالب بإلغاء الاتفاقيات الحالية، وإعادة عمل اتفاقيات التصدير بما يتوافق مع آليات السوق الحر، وكذلك إعادة النظر في قيمة الضريبة المضافة على مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تفعيل نظام الكود والتتبع للعبوات الدوائية لحماية المنتج والمواطن من الغش الدوائي وتفعيل دور حماية المستهلك، من أجل أن يتم القضاء على المصانع غير المرخصة .