مصرع شخصين في حادثي سير متفرقين ببورسعيد

لقي شخصان مصرعهما، بعد أن صدمتهما سيارتان في حادثي سير بطريقي بورسعيد - دمياط، وبورسعيد - المطرية الجديد؛ بسبب السرعة الزائدة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى 30 يونيو فوزي السيد محمد 64 سنة من المطرية دقهلية جثة هامدة بعد أن صدمته سيارة مسرعة وفرت هاربة بأول طريق بورسعيد المطرية الجديد وهو يمر بالطريق.

كما تلقى ورد إخطار يفيد بوصول إلى مستشفى النصر التخصصي، صابر حافظ صابر حافظ 60 سنة من القاهرة، جثة هامدة بعد أن صدمته سيارة مسرعة أمام قرية المناصرة بطريق بورسعيد دمياط.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الحادثين أن سيارتين صدمتا المسنين بسبب السرعة الزائدة وفرت إحداهما هاربة ويجري ضبطها.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادثين وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادثين، وتم التحفظ على السيارة المضبوطة ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادثين.