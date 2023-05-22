أسرة حفيد الفنان علي الكسار تروي تفاصيل مقتله دهسا بالبحيرة: عايشين في صدمة

روى «مازن» نجل عمرو الكسار حفيد الفنان علي الكسار، تفاصيل مصرع والده الخميس الماضي على يد 3 أشخاص بقرية أم صابر بالبحيرة، مشيراً إلى أن والده اتصل بالمتهم الثاني يشكو له من رعونة نجله «المتهم الأول» في قيادة السيارة داخل القرية فما كان منه إلا أن جاء وبدأ الشجار مع والده.

مقتل حفيد الفنان علي الكسار في البحيرة

وتابع نجل المجني عليه عمرو الكسار قائلا: منذ شهر ونصف كان نجل المتهم الثاني يتعمد قيادة السيارة بشكل مزعج لأهل القرية، الأمر الذي أغضب الأهالي لاسيما أنها تتكرر بشكل مستمر، «بابا رن على الحاج عبادة المتهم الثاني يقوله على تصرفات ابنه ووعده بعدم تكرار الأمر».

ويضيف أن المتهم الأول قاد سيارته يوم الخميس الماضي وبدأ في استعراض مهاراته في القيادة مرة أخرى إذ اتصل والدي بالمتهم الثاني ليحضر ويعاقب نجله على ذلك وذكر قائلا: «وصل المتهم الثاني عبادة بسيارته ومعاه صديقه عماد المتهم الثالث علشان يشوفوا المتهم الأول ويعتذروا لأهل القرية إلا أنهم بدأوا في المشاجرة مع والدي».

دهس حفيد الفنان علي الكسار في البحيرة

وأضاف أن المتهمين بعدما اعتدوا على والدي بالضرب أمام الأهالي حاولوا الهرب وفي محاولة والدي لمنعهم قام المتهم الأول بدهسه بسيارته 3 مرات أودت بحياته في الحال وفرا هاربا.

والتقط شقيق المجني عليه محمد الكسار أطراف الحديث قائلا: «الأسرة كلها في حالة صدمة أخويا اتقتل قدام الناس بسبب تهور شاب ووالده كان بس بيحاول مع المتهمين الوصول لحل في رعونة الشاب أثناء قيادة السيارة».

وأوضح أن تلك المشكلة يعاني منها أهالي القرية بشكل مستمر لاسيما أصحاب المحلات نظراً لما يسببه الشاب من أضرار مادية لهم جراء تراكم الغبار الناتج عن قيادة السيارة بشكل مبالغ فيه، كما أن هناك مخاوف أيضا على الأطفال.

إخطار بالحادث

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد مصرع عامل يدعى "عمرو الكسار" مقيم قرية أم صابر التابعة لدائرة شرطة المركز على يد 3 أشخاص آخرين إثر مشاجرة على رعونة شاب في قيادة السيارة، وحرر محضر بالواقعة

وتمكن ضبط مباحث مركز شرطة كوم حمادة من ضبط المتهمين كما أمرت نيابة كوم حمادة بمحافظة البحيرة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .