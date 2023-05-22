انتهاء امتحانات الثالث الإعدادي في كفر الشيخ اليوم بـ«الدراسات الاجتماعية»

يودع طلاب الصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، امتحانات الترم الثاني من العام الدراسي الجاري 2022/ 2023، بمادة الدراسات الاجتماعية، وذلك على مدار ساعتين، من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة الحادية عشر.

هدوء خلال أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ جميع الامتحانات السابقة، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي حتى اليوم الاثنين، وسط أجواء يسودها الهدوء، كما شهدت لجان الامتحانات عمليات تأمين خارجي وفرض الأمن بنطاقها من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وذلك لمنع أي تجاوزات قد تحدث أثناء سير الامتحانات.

لا شكاوى في امتحانات الإعدادية بكفر الشيخ

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربة والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيانات سابقة، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ مرت بسلام دون وجود أي عراقيل تُذكر، أو شكاوى داخل اللجان، وسط توافر كل مقومات إداء الطلاب للامتحانات من تهوية، وإضاءة، وخدمات طبية، وملاحظين ، ومراقبين داخل اللجان.

وذكر، أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، بمقر المديرية بمدينة كفر الشيخ، لم تتلق أي شكاوى على مدار أيام الامتحانات السابقة، متمنيا التوفيق للطلاب والطالبات.