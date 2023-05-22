وظائف شاغرة في 6 جهات حكومية.. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

كشفت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف قيادية تخصصية خالية بعدة جهات حكومية، يستمر التقدم لها حتى 21 يونيو المقبل.

واستمرارا لسلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المعلن عنها.

وظائف بجامعة عين شمس

يوجد بها مكان شاغر مخصص رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة مدير عام الإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة، ويبدأ التقديم لها بداية من اليوم 22-5-2023، وحتى 21-6-2023.

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

يوجدها بها 3 وظائف قيادية على النحو التالي:

- مدير عام حماية البيئة البحرية.

- مدير عام التشغيل الإلكتروني.

- مدير عام الشؤون التجارية.

ويستمر التقدم لها حتى 7-6-2023.

وظائف هيئة الإسعاف المصرية

يوجد بها 9 وظائف على النحو التالي:

- مدير عام الإدارة العامة لإقليم القناة.

- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة القاهرة.

- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الجيزة والقليوبية.

- مدير عام الإدارة العامة لاقليم وسط الصعيد.

- مدير عام الإدارة العامة لإقليم شمال الصعيد.

- مدير عام الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد.

- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية.

- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

ويستمر التقدم لها حتى 7-6-2023.

وظائف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

- رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك.

- رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق.

- رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية والتراخيص.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية.

- مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي.

ويستمر التقدم لها حتى 6-6-2023.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق

- رئيس الإدارة المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية.

- مدير عام الشؤون المالية.

- مدير عام الأعمال الكهربائية.

- مدير عام المكتب الفني.

- مدير عام التكييف والتهوية.

ويستمر التقدم لها حتى 6-6-2023.

وظائف وزارة المالية

- وظيفة بمستوى مدير عام، ويستمر التقدم لها حتى 4 يونيو 2023.