تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 1596 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تمكنت من ضبط قضية، وأخرى في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

ضبط 12 قضية في مجال الأمن العام

وضبطت نحو 1596مخالفة مرورية متنوعة، في مجال ضبط المخالفات المرورية، و12 قضية في مجال الأمن العام، و12 في تنفيذ الأحكام.

مواصلة الحملات الأمنية على جميع المنافذ

ومن جهة أخرى، جرى تنفيذ عدد 178 حكما قضائيا متنوعا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.