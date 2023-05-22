محافظ كفر الشيخ: امتحانات الشهادة الإعدادية مرت دون أي شكاوى

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في بيان، أن امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة مرت دون أي شكاوي أو عراقيل أو مخالفات داخل اللجان، مشيراً أن اليوم الاثنين هو اليوم الأخير لطلاب الشهاد الإعدادية، والذين أدوا امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية دون أي مشكلات تذكر، على مستوى جميع اللجان المقررة لإداء الامتحانات للطلاب بالمحافظة.

الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

ومن جانبه، قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن 63 ألفا و308 طلاب وطالبات بالصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ أدوا اليوم الاثنين امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والذي جاء في مستوى الطالب المتوسط.

توافر البيئة الآمنة حتى انتهاء الامتحانات

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت الامتحانات بسهولة ويسر دون أي شكاوي من جانب أي طالب أو طالبة.