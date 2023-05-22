«الشيوخ» يحيل طلب مناقشة حول تصدير فائض الكهرباء لأوروبا للجنة برلمانية

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من النائب مجد الدين بركات بشأن استيضاح الحكومة حول تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأوروبية «اليونان - إيطاليا»، والمناقشات التي تمت داخل الجلسة ورد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر إلي لجنة الطاقة لإعداد تقرير بشأنها.

وأكّد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أنّ مصر لديها مشروعات ربط مع الأردن وليبيا والسودان لتطوير محطات الكهرباء.

تطوير شبكة الكهرباء

وأشار وزير الكهرباء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية مثل اليونان – إيطاليا، إلى تطوير شبكة الكهرباء ورفع القدرات، فضلا عن الاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وشدد وزير الكهرباء خلال رده على طلب المناقشة المعروض أمام مجلس الشيوخ على أنَّه يتمّ بصفة مستمرة بتطوير وتجديد الشبكات لتستوعب القدرات والمتغيرات والإمكانيات الجديدة، «تحسبنا لهذا الأمر ونسير في كل الاتجاهات، وتجاوزنا كل المشكلات في العجز بالقدرات المتاحة».