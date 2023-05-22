استبعاد 8 ملاحظين ورئيسي لجنتين في امتحانات الإعدادية بالشرقية والدقهلية

قرر المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إحالة 8 ملاحظين ورئيس لجنة بامتحانات الشهادة الإعدادية للتحقيق، واستبعادهم من أعمال مراقبة الامتحانات، بعد رصد عمليات غش بين الطلاب دون اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم لمنع الغش، وذلك أثناء أداء امتحانات اللغة العربية والجبر والإحصاء واللغة الإنجليزية.

استبعاد 8 ملاحظين ورئيس لجنة بالشرقية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي ملاحظ أو مراقب أو رئيس لجنة لا يلتزم بتعليمات الوزارة ويتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي أعمال غش من جانب الطلاب، سواء بالهاتف، أو بنقل الإجابات بينهم وبين بعض، لافتا إلى أن تم التنبيه على تفتيش الطلاب ومنع دخولهم اللجان بأي هواتف.

إجمالي طلاب الإعدادية بالشرقية

يشار إلى أن امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين 138 ألف طالب وطالبة، موزعين على 761 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية انتهت من تحقيقاتها حول اتهام رئيس لجنة الشهادة الإعدادية 2023 في إحدى مدارس الإدارة التعليمية بأجا بتسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، عن طريق تصويره ونشره قبل بدء الامتحان، بحسب بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالدقهليه .

ورصدت غرفة العمليات، برئاسة هاني عنتر، الواقعة وأبلغ مدير المديرية ناصر شعبان لاتخاذ الإجراءات القانونية، وعلى الفور تم التأكد من صحة الواقعة، والتواصل مع محافظ الدقهلية، الذي أمر بإحالة رئيس اللجنة إلى الشؤون القانونية ووقفه عن العمل لمدة 3 شهور، كما تقرر إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية وتأجيله إلى أول أمس السبت.