نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة القليوبية.. ظهرت بالمدارس

أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالمدارس، موضحة أنه يمكن لأولياء الأمور الحصول عليها من خلال التوجه للمدرسة المقيدة بها الطالب، أو الصفحات الرسمية للمدارس والإدارات التعليمية على الإنترنت، موضحة عدم ربط النتيجة بالمصروفات عدا المدارس الرسمية للغات، والتي ينطبق عليها القرار الوزاري الصادر بحجب النتيجة لحين دفع المصروفات المتأخرة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة القليوبية

وقالت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، لـ«الوطن»، إن نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة القليوبية متاحة بكل مدارس المحافظة والإدارات التعليمية، موضحة أن النتيجة مجانية ودون أي رسوم، حيث صدرت تعليمات لمديري المدارس العامة بعدم حجب أي نتائج عن الطلاب في كافة المراحل الدراسية بسبب المصروفات، فيما عدا المدارس الرسمية للغات «التجريبية» التي صادر لها قرار وزاري بحجب النتيجة في حال عدم المصروفات، بجانب عدد من الإجراءات الأخرى في حال عدم دفع المصروفات، ومنها مخاطبة ولي الأمر بخطاب مسجل لطلب دفع المصروفات وإنذاره في حالة عدم الدفع بنقل الطالب لمدرس حكومية عادية.

الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالقليوبية

وأضافت وكيل الوزارة التعليم أنه يمكن لأي تلميذ أو ولي أمر الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة القليوبية بالمدارس، من خلال التوجه لإدارة المدرسة المقيد بها التلميذ والحصول عليها مختومة وموثقة عقب اعتمادها من المديرية والإدارات التعليمية والمدارس.

وأشارت أنه يمكن للطالب أو ولي أمره التظلم من الدرجات الحاصل عليها وفق الشروط والقرارات المنظمة للتظلمات والتي تم إعلانها عن طريق إدارات شئون الامتحانات بالإدارات التعليمية.

تعليم القليوبية: لا شكاوى من امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم ترصد أي مخالفات أثناء امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وجاءت الأسئلة من المنهج طبقا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية وفي مستوى الطالب المتوسط، وجرى تحري الدقة في عمليات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لينال كل طالب حقه.