بشرى سارة للمصريين.. انخفاض أسعار 4 سلع رئيسية

تشهد الأيام الحالية، العديد من البشائر السارة للمصريين، بعد قرارات زيادة المرتبات والمعاشات المتوقعة، جاء انخفاض أسعار 4 سلع أساسية في البيت المصري، التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن والأسرة، وهي الخضروات وزيت الطعام والدواجن والأعلاف.

أسعار الخضروات

شهدت أسعار الخضروات تراجعا ملحوظا في أسواق الجملة والقطاعي، إذ تراوحت بين جنيهان و5 جنيهات في الكيلو، للعديد من أصناف الخضار والفاكهة، وذلك بمعرض أهلا رمضان في محافظة الشرقية والذي يستمر حتى بعد عيد الأضحى المبارك.

أسعار زيت الطعام

تراجعت أسعار زيت الطعام بقيمة 500 جنيه للطن، بسبب انخفاض سعره العالمي، وجاءت أسعار زيت الصويا الخام المستورد بـ53000 جنيه للطن بدلًا من 53500، وبالنسبة لسعر طن زيت الصويا الخام المنزوع 54000 جنيه بدلا من 54500 جنيه.

أسعار الدواجن

وسجلت أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات تراجعا ملحوظا يقدّر بنحو 10 جنيهات، بسبب انخفاض القوة الشرائية الفترة الحالية، بعد أن شهدت محلات الطيور الحية إقبالا كثيفا من جانب المواطنين بمناسبة شهر رمضان، حسبما قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية، بين 62 و63 جنيها، كما تراوح سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء، بين 54 و55 جنيها للكيلو، والدواجن البلدي سجلت سعر 99 جنيهًا، وسجل البط البلدي سعر 100 جنيه، بينما البط المستورد وصل إلى 85 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9 و10 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو»، من 7 إلى 8 جنيهات، أما سعر البانيه، فتراوح بين 150 و165 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

هبطت أسعار الأعلاف في السوق المحلية، بنحو 500 جنيه في الطن الواحد، حيث تراجعت الأسعار خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 1000 جنيه، كما أن هناك توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الأعلاف خلال الأيام المقبلة.