مصرع عامل دهسا أسفل عجلات سيارة في القاهرة الجديدة.. «كان راجع من شغله»

لقي عامل مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عودته من عمله في القاهرة الجديدة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ،كما قررت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة لمعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الحادث.

بداية البلاغ

تعود الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب جثة هامدة بادعاء حادث سيارة، وتبين العثور على جثة عامل معمار يدعى «عيد ن» في بداية العقد الرابع من العمر، مصاب بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، ونزيف خارجي.

التحريات

وكشفت التحريات، أن المتوفى يعمل في موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم الشرطة، وبعد انتهاء فترة عمله وأثناء عودته إلى منزله صدمته سيارة ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.