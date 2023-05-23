شروط استقلال حاملي اشتراكات «تحيا مصر» للقطارات المعدل تركيبها

تعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر دائما على راحة جمهور الركاب والتيسير عليهم وتقديم أفضل خدمة، لذا قررت السماح للركاب من حاملي اشتراكات قطارات تحيا مصر بالسفر واقف في القطارات التي تم تعديل تركيبها من قطارات تحيا مصر إلى ثالثة تهوية ديناميكية «روسي»، ولكن بشروط.

وفي إطار سلسلة الخدمات اليومية المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» شروط سفر حاملي اشتراكات قطارات تحيا مصر على القطارات المعدل تركيبها إلى ثالثة تهوية، والتي جاءت على النحو التالي:

شروط استقلال القطارات الروسي باشتراكات تحيا مصر

- أن يكون الاشتراك صادر قبل تاريخ تعديل تركيب القطارات حتى انتهاء مدة الاشتراك.

- في حالة رغبة حامل الاشتراك في الجلوس على مقعد يتم الحجز له مع دفع فرق الدرجة بين قيمة التذكرة كوامل من قطارات تحيا مصر، وقيمة التذكرة كوامل ثالثة تهوية ديناميكية من محطة القيام إلي محطة الوصول وذلك بعد مراجعة كارت الاشتراك والإيصال من قبل صراف التذاكر.

- يعتبر كارت الاشتراك والإيصال مكملين لبعضهما وفي حالة عدم وجود الإيصال أو كارت الاشتراك مع الراكب يتم اعتبار الراكب بدون تذكرة.

تعديل تركيب قطارات على خطوط السكة الحديد

ومؤخرًا قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي، وأبرزهما خط «القاهرة- منوف- الإسكندرية» والعكس، وخط «بشتيل- إيتاي البارود- الإسكندرية» والعكس، بتزويدهم بـ8 عربات تهوية ديناميكية، بدلاً من عربات تحيا مصر، كما عدّلت تركيب بعض عربات القطار على خطي «القاهرة- كفر الشيخ- بيلا والعكس» وخطي «القاهرة - دمياط والعكس» بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية.