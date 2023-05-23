«الرياضة» تشارك في المهرجان السنوي للاتحاد العام لشباب العمال

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، لحضور المهرجان السنوي لاتحاد العام لشباب العمال برئاسة عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، والذي أقيم بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بحضور السفير الإندونيسي دكتور لطفي رؤوف والملحق التجاري بسفارة إندونسيا، بمشاركة أكثر من 3 آلاف عضو من شباب الاتحاد العام لشباب العمال على مستوى محافظات الجمهورية.

الفار: الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم للكيانات الشبابية

حضر المهرجان الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، ومصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة، وطارق عبدالموجود مدير عام الهيئات الشبابية، والنائبة مايسة عطوه والنائب هشام سويلم عضوا مجلس الشيوخ، واللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، والمهندس محسن عليوة مساعد رئيس حزب حماة الوطن، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد اللواء إسماعيل الفار أن وزارة الشباب حريصة على التواجد الدائم في هذه الأحداث وتقديم الدعم اللازم للكيانات الشبابية، مشيراً إلى إقامة المهرجان في مركز التنمية الشبابية بالجزيرة إحدى المنشآت التابعة للوزارة.

تسليط الضوء على المواهب الشابة

ومن جهته، أكد عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد، أن الهدف من المهرجان هو توضيح أعمال انشطة الاتحاد وتسليط الضوء على المواهب الشابه، وفي إطار المهرجان تم افتتاح معرض الحرف اليدوية والتأكيد على دور المرأة داخل الاتحاد ومشاركتها في فاعليات التعليم المدني، ومن خلال المهرجان تم عرض فيديوهات توضيحيه للمشاركة ودعم الدولة المصرية من جميع فئات الشباب بما فيهم محاربي السرطان وذوي الهمم.

الجدير بالذكر أن المهرجان حاز إعجاب وإشادة السفير الإندونيسي بالكوادر الشبابية العمالية ودور الاتحاد في تنمية وتدريب وتمكين الشباب والظهور بالمظهر اللائق.