مبعوث صيني يحث الأطراف بالسودان على سرعة وقف القتال

دعا مبعوث صيني الأطراف السودانية، إلى وقف القتال بينهما على وجه السرعة.

وقال داي بينغ نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في السودان: «بصفتنا صديقا وشريكا جيدا للسودان، نأمل بصدق أن يعطي طرفا النزاع الأولوية للسلام في السودان ورفاه شعبه، ووقف القتال في أقرب وقت ممكن، وحل الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات».

اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد

وأضاف المبعوث الصيني، أن المهمة الملحة بعد توقيع طرفي النزاع على اتفاق وقف إطلاق نار قصير الأمد وترتيب إنساني في جدة يوم السبت الماضي، هي ضمان تنفيذ الالتزامات بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وتوفير الضمانات الأمنية وتسهيل المساعدة الإنسانية والإجلاء.

وحث مبعوث الصين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين على دعم المنظمات الإقليمية والتعاون معها بهدف توفير الوقت والمساحة اللازمين للوساطة الإقليمية، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف المساعدات للسودان للتخفيف من الآثار غير المباشرة على المنطقة.