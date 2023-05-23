ضبط 87 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتحقيق الانضباط، والحد من وقوع الحوادث، بالإضاغة إلى تطبيق القانون واللوائح على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 84 ألفا و555 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

30793 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

767 مخالفة السير بدون تراخيص.

7 دراجات نارية مخالفة.

27 مخالفة موقف عشوائي.

13 مخالفة شروط التراخيص.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.