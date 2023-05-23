«القومي للمرأة» يطلق حملة «على البر» للتحذير من الهجرة غير الشرعية

أطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، حملة إعلامية توعوية بعنوان «على البر»، في إطار مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

استراتيجية متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية

واستكمالًا للجهود الوطنية في ضوء تبني مصر استراتيجية متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، تهدف الحملة التوعية بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتذاع يوميا عبر المحطات الإذاعية المختلفة على مدار شهر، بأداء صوتي لكل من الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والإعلامية نشوى الحوفى، عضو المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات المتحركة، يجرى نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس القومي للمرأة، وخصصت الحملة هاشتاج #على_البر، ليكون شعارها.

توعية المرأة بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وتهدف الحملة بشكل أساسي لتوعية المرأة بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتشجيعها على التعامل السليم مع هذه القضية؛ إذ تلعب المرأة دورًا محوريا داخل الأسر، إلى جانب توعية الشباب وتشجيعهم على البحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة، لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل والخارج.

ويرمز شعار «على البر» إلى بر الأمان، الذي يأمل الإنسان اللجوء إليه، والذي قد يتمثل في العائلة والوطن، وكل ما يوفر له إحساس الأمان؛ إذ يتعين على كل فرد التفكير جيدا، قبل اتخاذ قراراته التي قد تؤثر على الأسرة بأكملها، لا سيما المرأة التي تلعب دورا مهما في استقرار أسرتها، كما يحتاج المرء أيضًا إلى إرشاد لتحقيق ما يصبو إليه من أمانٍ وأحلام، للارتقاء بمستوى معيشته ومعيشة أسرته، وكذلك إمداده بالمعلومات الصحيحة وتجنب تبادل المعلومات المغلوطة والمفاهيم الخاطئة حول الهجرة غير الشرعية ومخاطرها.

هدف مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية

يذكر أن مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، يهدف للعمل على تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية، من خلال تحفيز تنمية المشروعات، وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بقرى مختارة في محافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، بناءً على الجهود السابقة.