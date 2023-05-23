رئيس هيئة الاستثمار: لدينا خطط واستراتيجيات مختلفة في 6 قطاعات

أكد حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، أن مصر لديها خطط واستراتيجيات مختلفة لدعم الاستثمارات المختلفة في مصر وذلك عبر 6 قطاعات، أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة، وتحديدًا الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، حيث توقيع 23 مذكرة تفاهم.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات» ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بالحوار الوطني.

خطط الاستثمار متواجدة في قطاعات الصحة وصناعة الدواء

وقال، إن خطط الاستثمار متواجدة في قطاعات الصحة وصناعة الدواء، وأن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصناعة بالنسبة للناتج القومي، مشيرا إلى أن هناك استراتيجيات مختلفة جرى وضعها، أبرزها استراتيجية صناعة السيارات، وجرى إنشاء المجلس الأعلى لصناعه السيارات، كما يوجد صندوق داعم لهذا القطاع.

وتطرق إلى صناعات الغزل والنسيج وصناعات الأجهزة الكهربائية، موضحا أن هناك شركات عالمية أنشأت مراكز إقليمية في مصر، ومراكز عالمية، وبعضها وصلت بالمكونات المحلية لاكثر من 70‎%‎.

ولفت إلى أهمية قطاع التعليم، بجانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمية، حيث أن هناك تطور كبير في هذا المجال، وهناك أنشطة كبيرة في هذا المجال بالدولة المصرية، والترويج له بشكل كبير، مع وضع الأطر التنفيذية الداعمه له، والاستثمارات في هذا القطاع ضخمة وبالمليارات.