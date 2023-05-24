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خبير صناعي: الصناعة من الأدوات الأساسية لرفع الاقتصاد الوطني

كتب:

محمد عزالدين
02:40 ص | الأربعاء 24 مايو 2023
الصناعة

الصناعة

علَّق المهندس كريم إسماعيل، الخبير الصناعي، على مناقشة الحوار الوطني ملف الصناعة والاستثمار، قائِلاً إِنَّ دور الصناعة في الاقتصاد الوطني دور مهم للغاية، وهو من الأدوات الأساسية لرفع الاقتصاد المصري، ويجري دعمه بأشياء كثيرة، وعلى رأسها هي السياسات النقدية والتغيير المستمر في سعر العملة واستمرار حالة عدم استقرار السوق، التي تعد أكبر مشكلة تواجه الصناعة في مصر.

ارتفاع التضخم في العالم

وأضاف «إسماعيل»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أَنْ التضخم وأسعار الفوائد المرتفعة حول العالم، تعد مشكلة لكل الدول وليس مصر فقط، والتي ترجع مسبباتها فيروس كورونا.

ولفت إلى أن المصنعين يحتاجون خفضا في الإجراءات الضريبية والجمركية، نظرا لأن التكاليف أصبحت مرتفعة على المصنعين، ومن ثم يحتاجون إلى ضبط عملية التكلفة لكي يستطيعوا المنافسة.

100 مليار دولار صادرات

وتابع: «لدينا توجه من القيادة السياسية بالوصول لـ 100 مليار دولار صادرات، ولكن الأزمة الأخيرة عطلت هذا المشروع إلى حد بعيد، ومن ثم نحتاج إلى قرارات سريعة وتعدد جهات الولاية».

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