هل تفرض جمارك على الإكسسوارات والملابس المرصعة بالذهب؟.. مستشار التموين يجيب

لا يزال سوق الذهب يشغل الرأي العام المصري بعد الارتفاعات الكبيرة خلال الأشهر الماضية، لذلك تدخلت الحكومة ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع، 10 مايو، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

الإكسسوارات والملابس المرصعة بالذهب

إلا أن البعض ما زال يتساءل عن بعض التفاصيل حول هذا القرار، منها هل تفرض جمارك وضرائب على الإكسسوارات والملابس المرصعة بالذهب؟

الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أكد أنّ الإكسسوارات والملابس المرصعة بالذهب غير معفاه من الجمارك، كما أنّ المعفي فقط هو الذهب العادي، أو المشغولات الذهبية العادية التي وردت في بيان الحكومة الخاص بإعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

وأوضح أن الأحجار الكريمة أو الملابس المرصعة بماس أو ذهب أو الإكسسوارات المرصعة بالذهب فعليها الضرائب العادية، والمعفي فقط الجزء الواضح من بيان الحكومة.

طريقة حساب القيمة المضافة على الذهب

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، بيانا في وقت سابق، أوضحت فيه بالأمثلة طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة، وأكدت كذلك أن فرض ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية والسبائك الواردة صحبة الركاب القادمين من خارج مصر يسري على سعر المصنعية فقط، وليس إجمالي سعر المعدن الأصفر.

وأوضحت المصلحة، في بيانها، أنّه بفرض أن السبائك أو المشغولات الذهبية القادمة بصحبة راكب بوزن 200 جرام، وتحدد لها قيمة مصنعية 80 جنيهًا للجرام، فإنه يجري احتساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها عند الإفراج الجمركي من خلال إجمالي المصنعية التي تكون بحاصل ضرب (200 في 80) ليكون الناتج 16000 هو إجمالي المصنعية، ويتم ضرب الناتج في 14% مقسوما على 100، ليكون الناتج 2240 جنيها هي الضريبة المدفوعة.

وبذلك تكون ضريبة القيمة المضافة على الكيلو جرام (1000 جرام) من الذهب إذا كانت الضريبة على الـ 200 جرام هي 2240 هي حاصل ضرب 5 في 2240 = 11200.