معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية على الأسر الأكثر احتياجا في الشرقية 

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي في الشرقية، بالتعاون مع مكتب مشروعات جمعية الأورمان، في تنظيم معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، لدعم 200 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ابن العاص، وأبوشرابية، وسنجها، وناطورة، والسلامي مركز كفر صقر في محافظة الشرقية.

معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا

وقال عبدالحميد الطحاوي، مدير مديرية التضامن في الشرقية، إنّ تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تمامًا.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكد على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان، تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، وأنه حتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة، وأن المستفيد الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأوضح «شعبان» أنّ فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة، تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أنّ منازل هذه الأسر تفتقر إلى وجود أثاث، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها لأثاث مناسب.

يذكر أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية يأتي استكمالا لجهود مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الأورمان، ويتم تنظيمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة، بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.