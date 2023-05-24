جامعة كفر الشيخ تختتم العروض والمسابقات الإبداعية للملتقى المسرحي 

أُسدل الستار اليوم الأربعاء، عن الملتقى المسرحي لكليات جامعة كفر الشيخ للعام الجامعي 2022-2023 بعد عشر أيام من العروض المتميزة، تنافس الطلاب خلالها في تقديم مواهبهم المتنوعة في التمثيل، الإخراج، الديكور، النص المسرحي، الشعر، المكياج، الملابس، الغناء والموسيقى؛ حيث أتاح الملتقى الفرصة لـ10 كليات لعرض أفكارهم وآراءهم عبر نص مسرحى جيد وبلجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء في المجال المسرحي، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء الملتقى بإشراف الدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية، ومتابعة وتنفيذ إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وايهاب جاد مدير الإدارة.

إشادة رئيس الجامعة بالفائزين بالمسابقات

أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بكافة العروض المسرحية التي قدمها طلاب وطالبات الجامعة خلال الملتقى المسرحي للعام الجامعي الحالي، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على توفير بيئة إبداعية فنية وتدريبية وتنافسية عادلة للطلاب، كما تولي الجامعة المسرح أهمية واسعة بوصفه جامعا للفنون ويعيد بناء المخيلة والوجدان، فهو يجمع بين الفنون المكانية البصرية والفنون الزمنية السمعية ويشمل جميع الفنون التطبيقية وغيرها، والمسرح أبو الفنون التي بدأت مع المسرح الفرعوني في ساحات المعابد.

الاهتمام بالموهوبين من الطلاب

وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة كفر الشيخ تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة، مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن لجنة تحكيم الملتقى المسرحي، والتي ضمت الدكتور أسامة حسين الموسيقي والألحان، و محمد العافي مخرج وناقد مسرحي، وأميرة كمال ديكور مسرحي، أقرت فوز كلية الصيدلة بالمركز الأول عن مسرحية سطوع 56، وكلية الطب البيطري بالمركز الثاني عن مسرحية إنهم يعزفون، وكلية التمريض بالمركز الثالث عن مسرحية احكي يا شهر زاد، وهنأ الكليات الفائزة بالمراكز الأولى.