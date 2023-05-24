محافظة الجيزة: رفع 3 آلاف حالة إشغال في أحياء الهرم وجنوب والعجوزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، باستمرار جهود رصد ومتابعة حالة الشوارع ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام، ومنع كافة صور إعاقة الطريق لتسهيل حركة المرور والمركبات.

كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة سريان القرارات الخاصة بالالتزام بالمواعيد الصيفية للغلق، وترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والطرق والمؤسسات والمنشآت الحكومية بنطاق المحافظة.

جهود أحياء الهرم وجنوب والعجوزة

وفى هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود أحياء الهرم وجنوب الجيزة والعجوزة في تنفيذ حملات مكبرة في ذلك الشأن، وقامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بتنفيذ عدد من الحملات، شملت شوارع زغلول، السيسى، سوق البطران، المنصورية، مسفرة عن ضبط 870 حالة إشغال متنوعة، بالإضافة إلى رفع 1800 حاله إشغال في مناطق ل ح و ن ه‍ بالبوابات الأولى والثانية بقطاع حدائق الأهرام، شملت استاندات وكراسي وتعديات لكافيهات ومقاهي ومحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

كما تابع محافظ الجيزة جهود حي العجوزة في ضبط 260 حالة إشغال خلال حملات بشوارع ترعة الزمر، الصفطاوي، ترعة المجنونة، إلى جانب إزالة الحواجز والكتل الخرسانية لمنع إعاقة الطريق.

إيداع المضبوطات مخازن الأحياء

وفي نطاق حي جنوب تم المرور على شارعي كولدير والبحر الأعظم، للتأكد من التزام المقاهي والمحال بمواعيد الغلق، ومصادرة حالات الإشغال والتعديات للمنشآت المخالفة، وتم إيداع المضبوطات مخازن الأحياء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.