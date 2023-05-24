عاجل.. إصابة 7 أشخاص في حادثين متفرقين بالبحيرة (أسماء)

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في حادثي طرق متفرقين بنطاق محافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى المستشفيات المركزية التابع لها الحادث وحرر محضرين بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 5 أشخاص في حادث بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى 5 أشخاص، مصابين بجروح متفاوتة إثر انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من « مروه ع.ا»، 37 سنة، و « مروان ا.ا»، 8 سنوات، و « سناء ا.ا»، 12 سنة، و «محمد ا.ا»، 11 سنة، و «اسماعيل.م.م»، 43 سنة، جميعهم مقيمون محافظة الغربية ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم دراجة نارية في البحيرة

كما استقبل مستشفى إيتاي البارود العام شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية مع شخصين، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من « احمد ج. م»، 53 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلي واشتباه كسر بالساق اليمين وكدمات متفرقه بالجسم، و«شريف ع. م »، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف داخلي، تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.