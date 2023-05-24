افتتاح المدينة الآمنة للسيدات لتحسين المعيشة وتمكينهن اقتصاديا بالشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية مشروع المدينة الآمنة للسيدات لتمكينهن اقتصادياً وتحسين سبل المعيشة وتقديم التوعية المجتمعية لهن من خلال الندوات المختلفة لكونها أول مدينة صديقة للنساء وآمنة وخالية من جميع ممارسات العنف ضد المرأة وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية 2023، لافتاً إلى أن المشروع يهدف إلى تنفيذ خطط تعليمية وتدريبية متتالية على الحرف المختلفة وتوفير فرص وآفاق تسويقية لمنتجاتهن مما يحقق هدف التمكين الاقتصادي الاجتماعي للسيدات.

مشروع المدينة الآمنة للسيدات

وفى سياق متصل أناب محافظ الشرقية اليوم المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ لافتتاح مشروع المدينة الآمنة للسيدات «واحة أمان»، بمكتبة مصر العامة بمركز فاقوس.

وأشارت نائبة المحافظ إلى أنه جرى اختيار المكان المناسب لتلك المدينة في مركز فاقوس نظراً لكبر مساحة المدينة وكثرة عدد سكانها، بالإضافة لوجود مكتبة مصر العامة بمنطقة حيوية ومكتظة بالسكان بمدينة فاقوس، موضحة أن المدينة الآمنة هي نتاج التعاون بين عدة جهات وهي (وحدة تكافؤ الفرص ووحدة حماية الطفل بديوان عام المحافظة - المجلس القومى للمرأة – الأزهر الشريف – مديرية الأوقاف – مديرية التضامن الاجتماعي- مديرية الشباب والرياضة- مديرية التربية والتعليم - مديرية الصحة - رئاسة مركز فاقوس - صندوق مكتبات مصر العامة - وحدة السكان).

تقديم أنشطة توعوية للسيدات

وأوضح أنه جرى تقديم أنشطة توعوية للسيدات عن مخاطر (الزواج المبكر - ختان الإناث - مخاطر زواج القاصرات - التسرب من التعليم - العنف ضد المرأة – الولادة المبكرة - قضايا المرأة والقانون - التربية الإيجابية الحديثة - تأسيس المشروعات - حقوق الطفل وحقوق المرأة في الإسلام - مهارات الاتصال والتواصل – وسائل تنظيم الأسرة - الكشف عن المقبلين على الزواج – دور المرأة والحضانات – التكوين المهني)، فضلاً عن تقديم جلسات الدعم النفسي وتعديل السلوك للأطفال وورش عمل لتعليم السيدات عمل الاكسسوارات والرسم على الزجاج، مؤكدة أن المشروع لقى إقبالا كبيراً من السيدات في مركز فاقوس، حيث أعربن عن سعادتهن بتعلم الحرف اليدوية وكيفية بداية مشروع جديد خاص بهن يستطعن من خلاله إعالة أسرهن.