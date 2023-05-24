جولة لـ«إعلام الشؤون الإسلامية» بالعاصمة الإدارية: أيقونة القرن الحادي والعشرين

نظمت وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جولة تفقدية للجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للعاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه العاصمة الإدارية الجديدة.

بدأت الجولة بزيارة لكاتدرائية السيد المسيح، والمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحديقة الشعب، وساحة الشعب، والنصب التذكاري، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور محمد الشحات أبوستيت مدير عام المكتب الإعلامي.

العاصمة الإدارية أيقونة القرن الحادي والعشرين

وخلال الجولة أشادت لجنة الإعلام بما جرى إنجازه على أرض الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أنها نقلة نوعية في نظام الإدارة الحديثة، وأن العاصمة الإدارية أيقونة القرن الحادي والعشرين، وبها تكتب مصر تاريخًا جديدًا من الإنجازات، فمصر غنية بأبنائها عريقة بحضارتها ماضيها وحاضرها، مؤكدين أن ما رأوه في الحي الحكومي يمثل نقلة نوعية في نظام الإدارة الحديثة.

رئيس «إعلام الشؤون الإسلامية»: مركز مصر الثقافي الإسلامي صرح مهيب

أعرب الدكتور سامي الشريف رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، عن شكره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على تنظيم الوزارة لهذه الجولة المتميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن ما رآه واطلع عليه من إنجازات تدعو للفخر والاعتزاز.

وعن مركز مصر الثقافي الإسلامي أكد «الشريف» أن هذا الصرح المهيب مشروع غير مسبوق، سواء في دار القرآن الكريم أو في مسجد مصر الذي شيد على أروع صورة لخدمة القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم.

مؤكدًا أنه لفخر عظيم لنا جميعًا أن نشهد هذا العمل الرائع الذي جاء بأيد مصرية، وفكر مصري صميم، ليثبت للعالم كله أن مصر كانت وستظل منارة العلم والثقافة والتنوير، ونسأل الله (عز وجل) أن يجزي كل من أسهم في هذا العمل المتميز وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة البناء الذي أعاد لمصر هيبتها ومكانتها.