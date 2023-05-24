إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط (صور)

أصيب 9 أشخاص، في حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط - أبو تيج الزراعي بالقرب من مدخل شطب التابعة إلى مركز أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط أبوتيج الزراعي بالقرب من مدخل شطب التابعة إلى مركز أسيوط، ووجود مصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة ربع وسيارة ميكروباص بطريق أسيوط أبوتيج الزراعي بالقرب من مدخل شطب التابعة إلى مركز أسيوط، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.