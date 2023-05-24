«الأوقاف» تنفق 2 مليار و400 مليون جنيه لتقديم المساعدات للأكثر احتياجا

حققت وزارة الأوقاف إنجازات عديدة فى ملف المشاركة المجتمعية من باب البر، فخلال السنوات التسع الماضية استطاعت إنفاق مبلغ يقدر بأكثر من 2 مليار جنيه فى الجانب الخدمى، بتقديم المساعدات والمشاركة فى بناء المدارس وعلاج المرضى وتقديم الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة. وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، فإن إجمالى ما تم صرفه فى مجال الإعانات النقدية، والمساعدات العينية، وشروط الواقفين، والقرض الحسن، وصكوك الأضاحى، وصكوك الإطعام، وخلافه، منذ 2014 وحتى مارس بلغ 2023.2 مليار و391 مليوناً و866 ألف جنيه، وإجمالى ما تم تخصيصه ويجرى صرفه حسب التنفيذ الفعلى بلغ 75 مليون جنيه، كذلك يبلغ إجمالى ما تم صرفه وتخصيصه 2 مليار وأربعمائة وستة وستين مليوناً وثمانية وستة وستين ألفاً وتسعمائة وثلاثة وسبعين جنيهاً.

مليار و78 مليون جنيه إعانات نقدية ومساعدات عينية.. و321 مليوناً «قرض حسن»

وبحسب هيئة الأوقاف، منذ 2014 وحتى اليوم، تم تقديم إعانات نقدية ومساعدات عينية بقيمة مليار و78 مليوناً و309 آلاف جنيه، كذلك تقديم قرض حسن بقيمة 321 مليون جنيه، كما بلغت حصيلة مشروع صكوك الأضاحى 689 مليوناً و528 جنيهاً، حيث تم تقديم كميات لحوم أضاحٍ وتوزيعها بما يقارب الـ6970 طناً، وبلغت حصيلة مشروع صكوك الإطعام 37 مليوناً و936 ألف جنيه، بكميات كلحوم إطعام تم توزيعها تقدر بـ1178 طناً.

وخصصت وزارة الأوقاف 200 مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيرى لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأوْلى بالرعاية، تم صرف 175 مليون جنيه منها، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات، فى حين يجرى العمل بـ5 مدارس أخرى بـ3 محافظات، كما تم شراء 8600 مقعد دراسى بقيمة 7 ملايين و843 ألف جنيه وإهداؤها للمدارس بالمناطق الأوْلى بالرعاية.

وأنفقت «الأوقاف» 100 مليون جنيه ضمن مبادرة «سكن كريم» من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، و30 مليون جنيه مساهمة فى تأثيث 1000 شقة للأسر الأوْلى بالرعاية بمعرفة «التضامن الاجتماعى»، و30 مليون جنيه لمبادرة «دكان الفرحة»، و20 مليون جنيه ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم إنفاق 32 مليوناً و609 آلاف جنيه فى بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان، و16 مليوناً و300 ألف جنيه فى رفع كفاءة 270 منزلاً ببئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان، كما تم تخصيص 50 مليون جنيه لبروتوكول توفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين، وصرف 20 مليون جنيه دعماً لمشروع توفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين، بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والزراعة واستصلاح الأراضى.

و200 مليون جنيه لصندوق التعليم الخيري و100 مليون لـ«سكن كريم»

وشملت إنفاقات «الأوقاف» صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جرَّاء ظروف انتشار فيروس كورونا، و10 ملايين جنيه لصندوق تأمين العاملين، و30 مليون جنيه لدعم صندوق الرعاية الصحية، و8 ملايين فى علاج مرضى الأورام، و12 مليون جنيه لدعم مستشفى الدعاة ومعهد التمريض، كذلك صرف 6 ملايين و459 ألف جنيه لشراء 6 سيارات إسعاف وخدمة عاملين بالوزارة.

وقدمت «الأوقاف» 50 مليون جنيه لحساب وزارة التضامن الاجتماعى لدعم صندوق «عطاء» لمتحدى الإعاقة، وتم صرف 20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيرى الخاص بذوى الإعاقة، كذلك صرف 20 مليون جنيه لمبادرة «نور حياة» للإبصار، و25 مليون جنيه فى استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، و10 ملايين جنيه لاستخراج 190 ألف بطاقة رقم قومى للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، كما تم إنفاق 60 مليون جنيه ضمن مبادرة إعادة إعمار غزة، وقدمت «الأوقاف» 20 مليون جنيه إسهاماً فى مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان، وبحسب الوزارة، تم صرف 50 مليون جنيه لصالح صندوق «تحيا مصر».

وأكدت «الأوقاف» أنه تم صرف 257 مليوناً و534 ألف جنيه للإعانات النقدية للأسر الأوْلى بالرعاية، وطلاب العلم الفقراء، وأصحاب الأمراض المزمنة، وغيرهم، كذلك تم شراء سلع غذائية بقيمة 29 مليوناً و600 ألف جنيه لشنطة رمضان، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التموين «سكر + أرز» وتوزيعها على الأسر الأوْلى بالرعاية.

وتم شراء 57 ألف بطانية للشتاء، بقيمة 5 ملايين و424 ألف جنيه، وتوزيعها على الأسر الأوْلى بالرعاية، وشراء 3000 سجادة، بقيمة مليون و238 ألف جنيه، من إنتاج مصانع سجاد دمنهور، وإهداؤها للأسر الأوْلى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى، كما تم صرف 10 ملايين جنيه لمتضررى السيول بمحافظة أسوان، و350 ألف جنيه تعويضات للمضارين من حادث قطار سوهاج.

وأنفقت «الأوقاف» 130 مليون جنيه لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقداً وعيناً، ومليوناً و900 ألف جنيه لدعم نقابة القراء و12 مليون جنيه للطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كذلك تم صرف أكثر من 265 مليون جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.